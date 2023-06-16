2023 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMINDA SON DURUM! Yeni rakamlar: 10.208, 10.633, 11.058, 11.484, 11.909... Hepsi masada...

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş.Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında olası zam oranlarını değerlendirdi.

BAYRAM ÖNCESİ AÇIKLANABİLİR

Yasal olarak üç toplantıda belli oluyor. Birinci toplantı oldu, ikinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak. Sonrasında da üçüncü toplantı ardından bayram öncesi asgari ücret açıklanır.

EN GEÇ 30 HAZİRAN'DA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Yasal bir takvim var. Asgari ücret en geç 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu tarih de Kurban Bayramı'na denk geliyor. Hükümet de biraz hızlandırırsa önümüzdeki hafta asgari ücreti öğreniriz.

EN ÖNEMLİ VERİ ENFLASYON

Bu işin bir matematiği var. Son 10-15 yıla baktığımızda enflasyonun biraz üzerinde bir artış yapılmış. Netice itibarıyla en önemli veri enflasyon.

İŞVERENİN DURUMU DA ÖNEMLİ

Asgari ücret bir geçim ücreti değil. 8500 liralık ücret bir gösterge rakamı.Buna geçim ücreti olarak bakarsanız olay farklı yere gidiyor. İşverenin de durumu dikkate alınıyor.8500 lira olduğunda da istihdamda sorunlar olacağı söylendi ama böyle bir şey olmadı.Enflasyon var ve bu ortamda bütün işverenler zaten ürettiklerine zam yaptılar.

BENİM TAHMİNİM YÜZDE 30-35

Benim tahminim yüzde 30-35 arasında bir zam olması. Yani 11.058 lira ile 11.484 lira arasında bir rakam olacak. Geçtiğimiz dönemde enflasyon kadar refah payı da eklendi.