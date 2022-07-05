Asgari ücrete gelen ara zam sonrası Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile Kıdem Tazminatı'nın tavan ücreti yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı tavanı 2022 bilgileri.
Asgari ücrete gelen ara zam sonrası Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile Kıdem Tazminatı'nın tavan ücreti yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı tavanı 2022 bilgileri.
Kıdem tazminatının detayları merak ediliyor. En merak edilenler arasında ise 2022 kıdem tazminatı ne kadar sorusu oldu. 2022 kıdem tazminatı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz. Kıdem tazminatında da tavan memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. SSK'lı çalışanlara kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı ortaya çıkıyor.
KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?
Kıdem tazminatı 2022 yılında tavan ücreti 10 bin 596 TL olmuştu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Kıdem tazminatı tavan ücreti belli olduğu zaman habere eklenecek.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem tazminatında da tavan memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. SSK'lı çalışanlara kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak bu ödemenin bir üst sınırı bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısının yükselmesiyle tavan da yükseliyor. Ocak'ta yapılan artışla çalışılan yıl başına kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 lira 51 kuruşa ulaşmıştı.
Bir artış da bu ay yapılacak. Memur maaş katsayısındaki artışa göre yeni tavan 15 bin 371 lira 25 kuruş oldu. Asgari ücretin brütünün 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya çıkmasıyla asgari ücretlinin tazminatı artmıştı. Buna göre çalışılan her yıl için en düşük tazminat 6 bin 471, en yüksek 15 bin 371 liraya çıkmış oldu.
İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN YENİ KIDEM TAZMİNATI
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5004 lira olarak hesaplanıyordu. Bu rakam yeni asgarİ ücret ile birlikte 6.471 liraya yükseldi.
Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.
SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!
En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL
En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 30.256 TL
Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 11.188 TL
Yeni maaş: 15.870 TL
Memur (Üniv. Mez. 9/1)
Eski maaş: 6.854 TL
Yeni maaş: 9.722 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 8.668 TL
Yeni maaş: 12.295
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 19.510 TL
Yeni maaş: 27.667 TL
Başkomiser (3/1)
Eski maaş: 11.162 TL
Yeni maaş: 15.833 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 9.706 TL
Yeni maaş: 13.767 TL
Uzman doktor (1/4)
Eski maaş: 13.312 TL
Yeni maaş: 18.883 TL
Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
Eski maaş: 8.351 TL
Yeni maaş: 11.845 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 11.440 TL
Yeni maaş: 16.227 TL
Teknisyen (Lise mez. 11/1)
Eski maaş: 7.132 TL
Yeni maaş: 10.116 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 18.369 TL
Yeni maaş: 26.056 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Eski maaş: 10.809 TL
Yeni maaş: 15.332 TL
Vaiz (1/4)
Eski maaş: 9.003 TL
Yeni maaş: 12.770 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 10.934 TL
Yeni maaş: 15.509 TL
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL
Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL
Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL
Memur (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.130 TL
Yeni maaş: 7.276 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 8.956 TL
Yeni maaş: 12.704 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 5.456 TL
Yeni maaş: 7.739 TL
Hemşire (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.128 TL
Yeni maaş: 7.274 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 6.433 TL
Yeni maaş: 9.125 TL
Teknisyen (Lise 1/4)
Eski maaş: 4.477 TL
Yeni maaş: 6.350 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 12.238 TL
Yeni maaş: 17.359 TL
İmam-hatip
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
2022 KIDEM TAZMİNAT HESAPLAMA!
Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor.
Giydirilmiş ücret ne demek? İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamına giydirilmiş ücret deniyor. Daha açık bir anlatımla, kıdem tazminatı net ücret üzerinden değil giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor.