Kıdem tazminatının detayları merak ediliyor. En merak edilenler arasında ise 2022 kıdem tazminatı ne kadar sorusu oldu. 2022 kıdem tazminatı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz. Kıdem tazminatında da tavan memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. SSK'lı çalışanlara kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı ortaya çıkıyor.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Kıdem tazminatı 2022 yılında tavan ücreti 10 bin 596 TL olmuştu. Asgari ücrete gelen zam sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Kıdem tazminatı tavan ücreti belli olduğu zaman habere eklenecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatında da tavan memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. SSK'lı çalışanlara kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile bu ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak bu ödemenin bir üst sınırı bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısının yükselmesiyle tavan da yükseliyor. Ocak'ta yapılan artışla çalışılan yıl başına kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 lira 51 kuruşa ulaşmıştı.

Bir artış da bu ay yapılacak. Memur maaş katsayısındaki artışa göre yeni tavan 15 bin 371 lira 25 kuruş oldu. Asgari ücretin brütünün 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya çıkmasıyla asgari ücretlinin tazminatı artmıştı. Buna göre çalışılan her yıl için en düşük tazminat 6 bin 471, en yüksek 15 bin 371 liraya çıkmış oldu.

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN YENİ KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5004 lira olarak hesaplanıyordu. Bu rakam yeni asgarİ ücret ile birlikte 6.471 liraya yükseldi.

Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!



ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel Müdür (1/4)

Eski maaş: 21.330 TL

Yeni maaş: 30.256 TL

Şube Müdürü (1/4)

Eski maaş: 11.188 TL

Yeni maaş: 15.870 TL

Memur (Üniv. Mez. 9/1)

Eski maaş: 6.854 TL

Yeni maaş: 9.722 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 8.668 TL

Yeni maaş: 12.295

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş: 19.510 TL

Yeni maaş: 27.667 TL

Başkomiser (3/1)

Eski maaş: 11.162 TL

Yeni maaş: 15.833 TL

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 9.706 TL

Yeni maaş: 13.767 TL

Uzman doktor (1/4)

Eski maaş: 13.312 TL

Yeni maaş: 18.883 TL

Hemşire (Üni. Mez. 5/1)

Eski maaş: 8.351 TL

Yeni maaş: 11.845 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 11.440 TL

Yeni maaş: 16.227 TL

Teknisyen (Lise mez. 11/1)

Eski maaş: 7.132 TL

Yeni maaş: 10.116 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 18.369 TL

Yeni maaş: 26.056 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

Eski maaş: 10.809 TL

Yeni maaş: 15.332 TL

Vaiz (1/4)

Eski maaş: 9.003 TL

Yeni maaş: 12.770 TL

Avukat (1/4)

Eski maaş: 10.934 TL

Yeni maaş: 15.509 TL

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Müsteşar (1/1)

Eski maaş: 15.459 TL

Yeni maaş: 21.928 TL

Genel müdür (1/1)

Eski maaş: 13.664 TL

Yeni maaş: 19.382 TL

Şube müdürü (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.243 TL

Yeni maaş: 7.437 TL

Memur (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.130 TL

Yeni maaş: 7.276 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş: 8.956 TL

Yeni maaş: 12.704 TL

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 5.456 TL

Yeni maaş: 7.739 TL

Hemşire (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.128 TL

Yeni maaş: 7.274 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 6.433 TL

Yeni maaş: 9.125 TL

Teknisyen (Lise 1/4)

Eski maaş: 4.477 TL

Yeni maaş: 6.350 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 12.238 TL

Yeni maaş: 17.359 TL

İmam-hatip

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

Avukat (1/4)

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

2022 KIDEM TAZMİNAT HESAPLAMA!

Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor.

Giydirilmiş ücret ne demek? İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamına giydirilmiş ücret deniyor. Daha açık bir anlatımla, kıdem tazminatı net ücret üzerinden değil giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor.