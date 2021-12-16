2022 Asgari ücret açıklandı... Asgari ücrette vergi kaldırıldı mı? | Başkan Erdoğan duyurdu: Gelir Vergisi ve Damga Vergisini...

Son dakika ekonomi haberi... Başkan Erdoğan, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artırılarak 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu.

Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti. Öte yandan asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.

GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarına da son vermekte kararlıyız. Ülkemizin istihdam yatırım ihracat odaklı büyümesi için gereken adımları almaya sürdüreceğiz.

İstikrar ve güven iklimi için çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik.

Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz. Muhtemel azalışların önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak üretmek, ihracat yapmak için hiçbir engel bırakmamak için yolumuza devam ediyoruz.

Bu ülkenin geleceğini ne faiz, ne kur spekülatifleri ne yeminli iç dış Türkiye düşmanları belirleyebilir. Ülkemizin geleceğini, 84 milyon biz belirleyeceğiz. Yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte fedakarlık yapacak ve hedeflerimize ulaşacağız.

Dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Asgari ücreti bu anlayışla belirledik. İşveren üzerindeki yükünü bu anlayışla düşürdük. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

BAKAN BİLGİN: KARARIMIZI VERDİK

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli. Sadece çalışanlarımızla değil tüm ücret düzeylerini etkileyen bir temel ücret noktasına gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar... Değişimler sorun yaratır." dedi.

Bakan Bilgin, "Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Sosyal devletin esas amacı budur. Bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Tüm asgari ücret komisyon üyeleri ve sendikalarımızı tebrik ediyorum. Komisyon kararını Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği ve üretim devamlılığını sağlayan yaklaşımı ve desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanan Bakan Nebati, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." dedi.