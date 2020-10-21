Milyonlarca kişinin merak ettiği sorulardan biri 2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanıyor? Oldu. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi her yıl ne kadar zam alacağını merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Yaşanan pandemi sürecinden sonra bu konu daha da önem kazandı ve ne kadar zam alınacağı, kaç oranında yapılacağı sorgulananlar arasında yer aldı. Diğer yandan emekli memurların da merak ettiği bir soru var ki o da Emekli memur asgari ücret kaç TL olacak? işte tüm bilgiler…

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücret oluyor. Her yıl yapılan zam oranları yakından takip ediliyor, Ocak ayında zamlı fiyatlar açıklanıyor. 2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanıyor? Emekli memur asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücretlinin maaşı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) desteği ile düşecek mi? 2021 yılı asgari ücret zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI AGİ DESTEĞİYLE DÜŞMEYECEK

Asgari ücretli bu ay bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu vergi dilimine geçilmesiyle eylülde 25 TL, ekim-kasım-aralık aylarında ise 125 TL ilave AGİ desteği sağlanacak. Asgari ücretliye verilecek toplam 400 TL'lik ek destekle maaş düşmeyecek.

Asgari ücretli için ise 2016 yılından beri uygulanan AGİ ilavesi bu yıl da uygulanacak ve asgari ücretli çalışanlara bu sayede bir üst vergi dilimine geçilse bile 2 bin 324 TL'den daha düşük ücret ödenmeyecek.

AGİ MÜDAHALESİ NASIL YAPILACAK?

Asgari ücretlinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 oranında da vergi hesaplaması yapılacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den vergilenecek.

Asgari ücretlinin vergisindeki artış kadar daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret yıl boyu korunmuş olacak. AGİ'de yapılan artış işverene ek bir maliyet olmayacak çünkü işveren çalışanına ödediği ilave asgari geçim indirimini kendi ödeyeceği vergiden düşecek.

İlk sekiz ayda çalışanın bordrosunda yüzde 15 oranında 375,23 lira vergi kesildi. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda yapılacak ilave AGİ desteği ile asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile toplanan görüşme neticesinde asgari ücrete yapılacak olan zam oranı belirleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda neticesinde alınan kararla beraber asgari ücret, yeni yılda 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli oluyor.

Geçen sene yapılan yüzde 15'lik zam göz önüne alındığında 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 672 lira olması beklenmekte.

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL