2020 yılı ilave tediye ödemeleri belli oldu! Taşeron işçi tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 30.01.2020 19:04

Yüz binlerce işçi tediye ödemeleri tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ocak ayının son günlerinde "Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir hak ve bu haktan bütün kamu işçileri yararlanıyor. Bu kapsamda kamu ve kuruluşlarında çalışan işçiler ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İlave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ödeme tarihleri...

İlave tediye ödemelerine ne zaman yapılacak sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi netlik kazandı. İşte 2020 yılı tediye ödeme bilgileri

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

İşçilere her yıl 52 gün üzerinden ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında verilirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan prim ile gelir ve damga vergisi kesintisi oluyor.

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira alacak. 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

İKİNCİ TAKSİT 22 MAYIS'TA

26 günlük ikramiyenin kalan yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Ayrıca yılın ikinci 6 aylık döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük daha ikramiye ödemesi yapılacak. Bu karar ile ödeme tarihleri belli olacak.

HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.