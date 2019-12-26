2020 yılı en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı belli oldu! İşsizlik maaşı ve AGİ ödeme tablosu haberimizde 26.12.2019 18:38

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zam oranını Bakan Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında açıkladı. Son dakika gelişmesinin ardından çalışanlar internet üzerinden "2020 yılı asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı açıklandı mı? sorularına aradıkları yanıt da belli olmuş oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2020 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zam oranının diğer maaşlara etkisini A Haber canlı yayınında anlattı. Peki "2020 yılı için en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?" sorularına yanıt verdi.

İşsizlik maaşı ne kadar olur?

Yüzde 12 zam olursa İşsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak.

AGİ maaşa dahil mi?

Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ'yi kimler alabilir?

-Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ çocuk yardımı şartları

AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Çalışan anne babada AGİ kime yatar : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.