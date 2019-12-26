2020 yılı AGİ bekar ve 1 çocuklu kişi için ne kadar oldu? Bekar ve 1 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek? 26.12.2019 18:04

2020 yılı AGİ bekar ve 1 çocuklu için ne kadar oldu? Asgari ücret ve AGİ zammı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmelerinden haberdar olmak isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Bugün asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirledi. Peki, Bekar ve 1 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek? İşte merak edilen rakamlar...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde bugün karar çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Şimdi vatandaşlar 2020 yılı AGİ bekar ve 1 çocuklu için ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, bekar ve 1 çocuklu kişiye kaç TL AGİ ödenecek?

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER Bekar 220,68 TL Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL Evli, eşi çalışan 220,68 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

2019 AGİ TABLOSU ÜCRETLER Bekar 191.85 TL Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL Evli, eşi çalışan 191.85 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 306.96 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 326.15 TL

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2019 YILI ASGARİ ÜCRET MİKTARI NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.