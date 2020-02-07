2020 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu 07.02.2020 11:06

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? SGK ve Bağkur'lu emekliye 2000 TL ek ödeme müjdesi verildi. Bu bağlamda 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her bayram öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri için devletin kasasından her bayram öncesi 11 milyar TL çıkıyor. İkramiye yalnızca emeklilere değil, devletten aylık alanlara da ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da ödenecek. Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı şimdiden merak konusu. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi almak için ne yapmak lazım? Emekli bayram ikramiyesine zam olacak mı? Merak edilen soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı. İşte ayrıntılar...

Emekliler promosyon ödemelerine odaklanmış durumda. Birçok bankadan yüksek promosyon ile maaş taşıma teklifi alan emekliler yıl içinde alacakları ek ödemeleri de araştırıyor. Emeklilerin en önemli ek ödemesi hiç kuşkusuz ki 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren bayram ikramiyesi. Emekliler şu ana kadar 4 kez bayram ikramiyesi alarak 4 bin TL'yi cebine koydu. Bu yıl 2 ödeme daha yapılacak. 13 milyon emekli için devletin kasasından 20 milyarı aşkın para çıkacak. Ancak emekli bayram ikramiyesinden taviz verilmeyecek. Emekliler en azından enflasyon oranı kadar zam beklentisi içerisinde. Emeklilerin talebini dile getiren Türkiye Emekliler Derneği'ne henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmadı. Emekliler zam gelmemesi halinde bu yıl 2 bin TL alacak. Zam gelmesi durumunda ise 2500 TL'yi bulan bir kazanç elde edilebilir. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

ÖNCE PROMOSYON ALACAKLAR

Emekliler bayram ikramiyesinden önce promosyon ödemesi alabilecek. Bankalar maaşlarını taşımaları karşılığında emeklilere promosyon ödemesi yapacak. Promosyon ödemeleri dolaylı eklerle 2500 TL'yi görmüş durumda. Promosyon için Türkiye Bankalar Birliği ile SGK şubat ayında bir araya gelecek. Mart ayında promosyon ödemeleri alınabilecek.

BU YIL DA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Emeklilere şu ana kadar 4 kez ödenen bayram ikramiyesi 2020 yılında da 2 kez ödenecek. Emekliler toplamda 2 bin TL ek ödemeyi daha cebine koyacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olanlar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI OLACAK MI?

Emekliler bayram ikramiyesine zam bekliyor. İkramiyeye enflasyon oranınca zam yapılması isteniyor. Zam gerçekleşirse emekliler yüzde 11,84 zamlı ödeme alacak. Bu da toplamda 236 TL'lik bir artış sağlayacak. Ancak zam ile ilgili bir açıklama yok.

İŞTE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN ÖDENECEĞİ TARİHLER

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü.

Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi 27-30 Temmuz tarihleri arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak.

BU YIL EMEKLİ OLANLAR DA ALACAK

Emekli bayram ikramiyeleri ödenmeden önce emekli olan ve ilk maaşını alan herkes 2020 ödemelerinden yararlanacak. Toplamda 13 milyon kişiye ödeme yapılması bekleniyor. Devlet her dönem için 11.5 milyarın üstünde para çıkışı yapacak.