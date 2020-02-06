Torba yasada neler var? Yeni torba yasada kritik düzenlemeler (Asgari ücrete katkı, Emekli maaşı kesilmeyecek) 06.02.2020 12:26

Yeni torba yasa teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Değerli Konut Vergisi’nin bir yıl ertelenmesi, işverene asgari ücret desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi belirliyor. Peki 2020 yeni torba yasada kritik düzenleme ve kanun maddeleri neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Meclisin gündemine gelmesi beklenen torba yasa düzenlemelerinin ayrıntılarını tek tek anlattı.

AK Parti, 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa Değerli Konut Vergisi'nin yeniden düzenlenmesi, güvenlik soruşturması ve kaçak yapıların satış ve kiralanmasının engellenmesi gibi düzenlemeler içeriyor.

KAÇAK YAPILARIN KİRALANMASI ENGELLENECEK

Önümüzdeki hafta AK Parti Grubu'nun Meclis'e sunması beklenen yeni torba yasa teklifiyle kaçak yapılarla mücadele amacıyla kaçak yapıların satışının ve kiralanmasının engellenmesine dönük yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Ayrıca deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere yüksek yapılaşmanın önlenmesine dönük yeni düzenlemelerde bu teklif içerisinde yer alacak.

AK Parti Grubu diğer bir çalışmayı gerek dış ticarete gerekse iç piyasaya sunulan ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından düzenleyen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması konusunda yeniden hazırlanan ancak son dakikada AK Parti tarafından geri çekilen düzenleme de yeniden Meclis'e getirilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'NE ERTELEME

2020 yılında işverenlere asgari ücret için aylık 75 lira olarak verilmesi kararlaştırılan asgari ücret desteğine ilişkin olarak yapılacak yasal düzenleme de yine Meclis'e gelecek işler arasında yer alıyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya giren Değerli Konut Vergisi'nde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yeni bir çalışma yapılacağı açıklanmıştı. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi öngörülüyor. Vergi 5 ile 7.5 milyon lira arasındaki konutlarda binde 3, 7.5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlarda binde 6, 10 milyon lirayı aşan konutlarda binde 10 olarak belirlenmişti.



SÖZLEŞME SÜRELERİNE DÜZENLEME

Düzenleme ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlemesi öngörülüyor. İlgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleri (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin sürelerini uzatma yetkisinin 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenleniyor.

Yasa teklifi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira sürelerinin, bu alanlar üzerinde bulanan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetinin düşük ve yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması nedeniyle 20 yıl olarak yeniden düzenlenmesi öngörüldü.