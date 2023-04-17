AK Parti, işe giriş tarihi ve emeklilik şartlarını belirleyen yasa teklifinde önemli bir değişikliğe imza attı. 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar ile 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için emeklilik şartları farklılaştı. Bu değişiklik, emeklilik hakkı kazananların yanı sıra hala emeklilik için bekleyenleri de etkiledi. AK Parti tarafından hazırlanan yeni yasa teklifi ile işe giriş tarihi belirleyici bir faktör haline geldi. 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giriş yapanlar için emeklilik yaşı 58 iken, prim ödeme gün sayısı 7000 olarak belirlendi. 9 Eylül 1999 ve sonrası işe giriş yapanlar için ise emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi. Ayrıca, prim ödeme gün sayısı 7200 olarak güncellendi.

İlk İşe Giriş Tarihi 8 Eylül 1999 ve Öncesi İçin Emeklilik Şartları

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan 4 milyon kişi için yaş şartı kaldırıldı ve bu kişilere erken emeklilik hakkı verildi. Kadınların en az 5000 en fazla 5975 gün, erkeklerin ise en az 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 5000 en fazla 5975 gün prim ödeme şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilmelerine olanak sağlanıyor.1999 yılından sonra iş hayatına atılanların emeklilik şartları ve kademeli emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk işe giriş yapan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilmektedirler.

Bu kişilerin ayrıca 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları ve 7000 gün prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise sigorta girişi olanlar, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşında emekli olabileceklerdir. Bu kişilerin de 7200 gün prim ödemesi yapmaları ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları gerekmektedir.

Ancak sadece birkaç gün, hafta veya ay farkla EYT kapsamının dışında kalanlar da bulunmaktadır. Bu kişilerin talepleri doğrultusunda kademeli emeklilik sistemi getirilmiştir. Buna göre, ilk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olabileceklerdir.İlk işe giriş tarihi 2002 olan kadınlar 51, erkekler 53 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 52, erkekler 54 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 53, erkekler 55 yaşında emekli olabileceklerdir.İlk işe giriş tarihi 2005 olan kadınlar 54, erkekler 56 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2006 olan kadınlar 55, erkekler 57 yaşında emekli olabileceklerdir.

İlk işe giriş tarihi 2007 olan kadınlar 56, erkekler 58 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2008 olan kadınlar 57, erkekler 59 yaşında emekli olabileceklerdir. 2008 sonrası için ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş emeklilik talep edilmektedir.

Bu kademeli emeklilik sistemiyle, sadece birkaç gün veya ay farkla EYT kapsamının dışında kalan kişilere de adaletli bir sistem getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şartları tamamlayan kişiler emeklilik haklarını kazanacaklardır. Bu nedenle, emeklilik öncesi gereken şartları önceden bilmek ve tamamlamak çok önemlidir.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik yaşı ve emeklilik koşullarının, işe giriş tarihlerine göre farklılaştırıldığı bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde, daha önceki yasal düzenlemeler ile emeklilik yaşını ve koşullarını karşılayamayan kişiler, işe giriş tarihlerine göre belirlenmiş kademelerde emeklilik hakkı elde ederler.

Kademeli emeklilik sistemi, 1999 yılından önce işe giren çalışanların emeklilik koşullarını sağlarken, 1999-2008 arasında işe girenler için yasal düzenleme yapılmamıştı.Bu nedenle, 1999-2008 arasında işe girenler, EYT (Erken Emeklilik Talebi) kapsamında kalmışlardı. Ancak kademeli emeklilik sistemi ile, bu kişiler de işe giriş tarihlerine göre belirlenmiş kademelerde emeklilik hakkı elde edebilirler.Kademeli emeklilik sistemi, hem çalışanların emeklilik hakkını korurken hem de işverenlerin iş gücü planlamasını sağlayacak bir sistemdir.

Bu sayede, çalışanların emeklilik koşullarını karşılamak için gereken prim günü sayısı ve sigortalılık süresi gibi faktörler, işe giriş tarihlerine göre farklılaştırılarak, adaletli bir emeklilik sistemi oluşturulmuş olur.