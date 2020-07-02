17 milyona yeni maaş | 2020 Temmuz ayı güncel zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

02.07.2020 11:14

Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin Temmuz zammı yarın belli oluyor. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4’lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Peki, bu oranlarla zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



Milyonların gözü yarın açıklanacak Haziran enflasyonuna çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak enflasyon verileri; emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların Temmuz zammını ortaya koyacak.





İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.





SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.





5 AYDA FARK ÇIKTI

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.







Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.







