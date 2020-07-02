Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!
Borsa İstanbul, pandemi sürecinde birçok ülkenin aksine parmak ısırtan bir yükseliş performansı sergiledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" ifadelerine yer verdi.
Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür! @borsaistanbul pic.twitter.com/dYTb876j0r— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020