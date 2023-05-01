SSK, Bağkur'luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve emekli olanlara yönelik ek zam müjdesi, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde verilecek. Memur-Sen Genel Kurulu'nda yapılacak olan açıklama ile memurlar ve emekliler için ek zam oranları belli olacak. Peki, ek zam ne kadar olacak? İşte merak edilenler! Memur ve emeklileri heyecanlandıran ek zam müjdesi, birçok kişinin merakla beklediği bir konu haline geldi. Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile memurların ve emeklilerin yüzü gülecek. Ancak, ek zam oranları hakkında henüz kesin bir bilgi yok. Yapılan açıklamalarda, ek zammın enflasyon oranlarına göre belirleneceği belirtiliyor.
01.05.2023 11:22 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:22
Emekli memur ve milyonlarca kişinin maaş artışıyla ilgili gözler Temmuz ayına çevrildi. Kamu çalışanları da toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranları maaş artışları konusunda belirleyici olacak. Tüm bunların dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere ek zam müjdesi vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Artış için ise 3 formül üzerinde duruluyor. Peki, 1 Mayıs'ta memura ek zam müjdesi verilecek mi? Emekli ve memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!