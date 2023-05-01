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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

SSK, Bağkur'luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve emekli olanlara yönelik ek zam müjdesi, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde verilecek. Memur-Sen Genel Kurulu'nda yapılacak olan açıklama ile memurlar ve emekliler için ek zam oranları belli olacak. Peki, ek zam ne kadar olacak? İşte merak edilenler! Memur ve emeklileri heyecanlandıran ek zam müjdesi, birçok kişinin merakla beklediği bir konu haline geldi. Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile memurların ve emeklilerin yüzü gülecek. Ancak, ek zam oranları hakkında henüz kesin bir bilgi yok. Yapılan açıklamalarda, ek zammın enflasyon oranlarına göre belirleneceği belirtiliyor.

takvim.com.tr
01.05.2023 11:22 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:22
SSK, Bağkur’luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Emekli memur ve milyonlarca kişinin maaş artışıyla ilgili gözler Temmuz ayına çevrildi. Kamu çalışanları da toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranları maaş artışları konusunda belirleyici olacak. Tüm bunların dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere ek zam müjdesi vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Artış için ise 3 formül üzerinde duruluyor. Peki, 1 Mayıs'ta memura ek zam müjdesi verilecek mi? Emekli ve memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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SSK, Bağkur’luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor.

SSK, Bağkur’luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Emekliler, işçiler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve EYT'den emekli olanlar için yılın ikinci artışı Temmuz ayında gerçekleşecek. Maaş artışında belirleyici olan ise enflasyon rakamları olacak.

SSK, Bağkur’luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Enflasyon oranlarıyla ilgili gelen tahminler ve refah payı beklentileri zam oranları hakkında da ipucu veriyor.

SSK, Bağkur’luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma... MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Kamu işçileri için 1 Mayıs'ta açıklanması beklenen toplu iş sözleşmesi sonuçları da diğer artışlarda ölçü olacak. Özellikle ilk 6 ay için yüzde 40-45 arasındaki artış memurların toplu sözleşmelerinde masaya gelecek.

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