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Yunanistan'ın konuştuğu katil pilot koca: Bebeğinin yanında karısını öldürdü! En kötü hapishanede saldırıya uğradı

Yunanistan'ın konuştuğu katil pilot koca: Bebeğinin yanında karısını öldürdü! En kötü hapishanede saldırıya uğradı
08.06.2022 12:57

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Son dakika haberleri... Yunanistan'ın konuştuğu ve tüm dünyada yankı uyandıran cani koca Babis Anagnostopoulos'un yanlarında uyuyan bebeklerine aldırmadan karısı Caroline Crouch'u elleriyle boğarak öldürdüğü olayın yankıları devam ediyor. İngiliz gazetesi Mirror'un haberine göre müebbet hapis cezasına çarptırılan cani koca Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesinde saldırıya uğradı. Bir mahkumun başka bir hapishaneden gelerek Anagnostopoulos'un peşine düştüğü ifade edilirken, cani koca güvenlik gerekçesiyle başka bir tesise taşındı.

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