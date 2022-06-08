SON DAKİKA: Yunanistan'ın konuştuğu katil pilot koca: Bebeğinin yanında karısını öldürdü! En kötü hapishanede saldırıya uğradı
Son dakika haberleri... Yunanistan'ın konuştuğu ve tüm dünyada yankı uyandıran cani koca Babis Anagnostopoulos'un yanlarında uyuyan bebeklerine aldırmadan karısı Caroline Crouch'u elleriyle boğarak öldürdüğü olayın yankıları devam ediyor. İngiliz gazetesi Mirror'un haberine göre müebbet hapis cezasına çarptırılan cani koca Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesinde saldırıya uğradı. Bir mahkumun başka bir hapishaneden gelerek Anagnostopoulos'un peşine düştüğü ifade edilirken, cani koca güvenlik gerekçesiyle başka bir tesise taşındı.
08.06.2022 11:31 - Son Güncelleme: 08.06.2022 11:31
Yunanistan, 2021 yılının son aylarında meydana gelen 20 yaşındaki Caroline Crouch cinayetiyle sarsılmaya devam ediyor. Genç kadın helikopter pilotu olan kocası Babis Anagnostopoulos tarafından, yanında bebeği uyuduğu sırada boğularak öldürülmüştü.
Cani koca şu anda Yunanistan'ın en kötü şöhretli hapishanesi Korydallos'da kalıyor. Anagnostopoulos'un avukatı ise cani kocanın hapishanede saldırıya uğradığını ifade etti.
Bu nedenle de Anagnostopoulos, Yunanistan'ın Korydallos hapishanesinden Malandrinos tesisine taşındı.