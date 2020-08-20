Yunan çark etti! Doğu Akdeniz'de Türkiye ile baş edemeyeceğini anlayan Yunanistan'dan tarihi itiraflar: Hem yenilmiş...

20.08.2020 16:04

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan’ın yardım için gittiği ülkelerin hepsi kapılarını kapattı. Beklediği yardımı göremeyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri vites yaptı. Miçotakis, "Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz, iki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik” şeklinde konuştu. Öte yandan Türkiye’yi durduramayacağını anlayan Yunanistan’dan itiraf üzerine itiraflar geldi. İşte detaylar…

Türkiye, Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex sonrası sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i donanma ile birlikte bölgeye göndermişti. Yunanistan, Türkiye'nin çalışmaları sonrası dünyayı ayağa kaldırmak için her yolu denedi. AB,Almanya, İsrail, Fransa, NATO, BM başta olmak üzere çalmadık kapı bırakmayan Yunanistan istediğini bir türlü elde edemedi.

Bu süre zarfında denizde provokatif hareketler sergileyen, Meis Adası yakınına hücum botu konuşlandıran Yunanistan, bir yandan da gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulundu. Türkiye, Yunanistan'ın her hamlesine çok daha sert şekilde karşılık verdi. Kendi kara suları içinde Fransa ile ortak tatbikat düzenleyerek Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Yunanistan, Oruç Reis'i de Limnos isimli fırkateyn ile taciz etmeye çalıştı. Ancak T.C.G. Kemal Reis, bu hamleye çok sert karşılık vererek, Limnos'u onarıma gönderdi.

Gerilim, sıcak çatışmaya mı dönüşüyor derken, Yunanistan provokatif hareketlerini biraz daha azalttı. Almanya'dan ve aB'den yüz bulamayan Yunanistan, Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlayınca bu kez Türkiye'ye çağrıda bulundu. Provokatif açıklamalr yapması ile bilinen Yunan Başbakan Miçotakis, CNN'de Türkiye'ye diyalog önerisinde bulundu.

CNN kanalının sunucusu Christiane Amanpour röportajında, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Miçotakis açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz, iki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz"

"Egemen haklarımızı savunmaya devam edeceğiz, ama bir gerilim aramıyoruz ve Türkiye'ye mesajımız basit: meydan okumaya son verin ve gelin uygarca konuşalım"

"HEM YENİLMİŞ HEM KAYBOLMUŞ DURUMDAYIZ"

Öte yandan Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis, ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında, "Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumayız" dedi.

Yunanistan'ın eski istihbarat mensubu Savas Kalenderidis katıldığı televizyon programında, Yunanistan'ın savunma endüstrisi konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığını belirterek, "Hem yenilmiş hem kaybolmuş durumdayız" dedi. Kalendiridis, Türkiye'nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, "Örnek verecek olursak, son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor" dedi.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN AMAÇLARINI OKUMAKTAN UZAK KALDI"

Yunanistan'ın Türkiye'nin amaçlarını okumaktan uzak kaldığını itiraf eden Kalenderidis, "Yunan politika sistemi ve askeri değerlendirmeler çok dar görüşlü. Türkiye'nin amaçlarını ve planlarını okumaktan çok uzak kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin amaçlarını okuyabilecek doğru bir askeri değerlendirmemiz yok" ifadelerini kullandı. Kalenderidis, "Bu değerlendirmeler olsaydı, Ege ve Akdeniz'de deniz hakimiyetini korumaya çalışır, hava üstünlüğünü sağlamaya ve güçlü savunma endüstrisi kurmaya çalışırdık" dedi.

"YUNANİSTAN'DA SİYASİ İRADE VE DEVLET PLANLAMASI YOK"

Yunanistan'ın planlarını gerçekleştirebilecek devlet planlamasına ve siyasi iradeye sahip olmadığının altını çizen Kalenderidis, "Sadece bunu gerçekleştirebilecek bir devlet planlaması, siyasi irade, politik hedef ve stratejik değerlendirmeler yok. Dolayısıyla şu an gelişmeleri geriden takip ediyoruz. Yani hem yenilmiş hem de kaybolmuş durumdayız" diye konuştu.

"ÇÜNKÜ BİZ KORKAĞIZ DOSTUM"

Yunan ismin çarpıcı itirafları dikkat çekti. Ekonomik Coğrafya ve Jeopolitik Teori Profesörü İoannis Mazis, Yunan televizyonunda katıldığı bir programda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Mazis, Yunanistan'ın Türkiye'den korktuğu için Kıbrıs rum kesimi ile anlaşma yapamadığını söyledi.