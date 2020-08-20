ABD'li eski komutan Ben Hodges'dan hadsiz Biden'a tepki: Doğru değil

20.08.2020 16:15

Başkan Erdoğan'ı küstah açıklamalarla hedef alan ABD'li Joe Biden'e bir tepki de eski komutan Ben Hodges'dan geldi. Hodges, "Üst düzey bir başkan adayının, eski başkan yardımcısının bir NATO müttefiğinin iç politikası hakkında konuşmasına biraz şaşırdım. Bana doğru gelmiyor" dedi.

ABD'de Başkanlığa aday olan ve demokratlar tarafından desteklenen Joe Biden, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" ifadelerini kullanmıştı.

"DOĞRU DEĞİL"

ABD'de demokrat aday Joe Biden başkanlık koltuğuna oturması halinde Türkiye'nin iç siyasetine dizayn vermek için muhalefeti destekleyeceğini açıkça anlattı. Peki ABD'li yetkililer o sözleri nasıl karşıladı? ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri komutanı emekli korgeneral Ben Hodges A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Hodges, "Üst düzey bir başkan adayının, eski başkan yardımcısının bir NATO müttefiğinin iç politikası hakkında konuşmasına biraz şaşırdım. Bana doğru gelmiyor. ABD'de herhangi bir yetkilinin bir NATO müttefiğinin iç işlerine dair yorum yapması ya da taraf seçmesi uygun değil" dedi.