Ünlü rapçi sokak ortasında para saçtı, insanlar araçlara tırmandı! İşte o anlar |Video 24.12.2019 16:49

Rap şarkıcısı 'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı. Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaşırken, görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kişiler paralara ulaşabilmek için araçların üzerine tırmandı. İşte o anlar...