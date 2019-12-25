Haberler Video İran'da savaş jeti Sebalan Dağı'na düştü |Video

İran'da savaş jeti Sebalan Dağı'na düştü |Video

25.12.2019 13:20

Son dakika haberine göre İran Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü duyuruldu.


İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, test uçuşu sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı'na düştü.

Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu. Düşen savaş uçağının tipine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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