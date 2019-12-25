Son dakika haberine göre İran Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü duyuruldu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, test uçuşu sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı'na düştü.
Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu. Düşen savaş uçağının tipine ilişkin ise bilgi verilmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.