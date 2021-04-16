RAMAZAN İMSAKİYE
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına çağrı: Türkiye'ye tatile gidin

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına çağrı: Türkiye'ye tatile gidin
16.04.2021 01:41
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den vatandaşlarına flaş Türkiye çağrısı geldi. Türkiye’ye Ukrayna’ya desteğinden dolayı teşekkür etti. Zelenskiy, "Turizmi geliştirmemiz ve Türkiye’yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"
Türkiye'ye 10 Nisan'da yaptıkları ziyaretin çok iyi geçtiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye devletine, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Kendisi gerçekten Ukrayna'yı destekliyor" dedi.

"KIRIM'I DESTEKLEMESİ ÖNEMLİ"
Ziyaret sırasında önemli anlaşmalara imza atıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Jeopolitik sorundan bahsederken, bugün en önemlisi, Ukrayna'nın huzuru ve partnerlerimizin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı desteklemesi, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı desteklemesi, Kırım'ı desteklemesi önemli. Bizim duruşumuzu desteklemesi, Kırım'ın ilhakını tanımaması önemli" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ'
Zelenskiy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasına da değerlendirerek, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı.

Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, "Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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