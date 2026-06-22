İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İsrail ordusu İslamabad Mutabakatı'na rağmen Güney Lübnan'ı vurdu

ABD Başkanı Trump ve İtalya Başbakanı Meloni arasında karşılıklı sert açıklamalar

ABD ve İran İsviçre'de anlaştı! Hürmüz Boğazı açılıyor