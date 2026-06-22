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İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçimlerdeki büyük başarısızlık ve parti içi baskıların ardından resmen istifa etti.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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