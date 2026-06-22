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İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 12:08
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçimlerdeki büyük başarısızlık ve parti içi baskıların ardından resmen istifa etti.
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