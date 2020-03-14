The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri inanılmaz 14.03.2020 10:49

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ve Tom Hanks'in coronaya yakalanmasının kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıktı.

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor.

1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.

Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

KORONAVİRÜS'Ü DE BİLDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden koronavirüsü bilen The Simpsons'ın Tom Hanks'i de bildiği iddia edildi. Bakın nasıl...

Amerikalı aktör Tom Hanks dün resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile dünyada manşet olmuştu. Tom Hanks paylaşımında, eşi Rita Wilson ile Avusturya'da corona virüs testi yaptırdıklarını ve test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Hanks ve eşi karantinaya alındı.

The Simpsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı. 12 yıl önce yayınlanan bölümde, Tom Hanks, Büyük Kanyon'daki bir reklamda görülüyor ve "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın. Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın" ifadelerini kullanıyor. Simpsons hayranları sosyal medya paylaşımlarında 2007 yılında yayınlanan bölümdeki Tom Hanks'in ifadelerini dünkü karantina açıklaması ile örtüştüğünü belirtiyor.

ASYA'DAN ABD'YE GELEN BİR PAKET

Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, "Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen" diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD'ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor. Tabi bu pakete Asyalı kargo görevlileri bir virüs bulaştırır. Kutu Homer Simpson adına gönderilmiştir. Haliyle Homer Simpson kutuyu açar ve sonrasında olanlar olur.

Kutudan gelen virüs çoktan Homer Simpson'ı etkisi altına almıştır.

Tabi tek bir kutu gelmez. Dizideki pek çok karaktere virüslü kutu gelir.

Ve birden şehri etkisi altına alır. Peşi sıra ölümler yaşanacaktır.

Bitti mi? Hayır...