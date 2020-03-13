DSÖ açıkladı: Avrupa koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
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