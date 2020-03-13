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DSÖ açıkladı: Avrupa koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

DSÖ açıkladı: Avrupa koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

13.03.2020 20:03

Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.


Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
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