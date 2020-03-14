Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş! İnanılmaz kehanet... 14.03.2020 11:34

Dünyada büyük çaplı bir felaket yaşandığında akla gelen iki isim Baba Vanga ve Nostradamus yine gündemde. İki kahininde koronavirüsü yüzyıllar evvel bildiği ortaya çıktı. Kehanetler sadece bununla sınırlı değil. 2018 yılı yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius'in 10.bölümünde günümüzde bildiğiniz koronavirüs belirtilerinden, kuluçka süresine kadar bir bir anlatılmış. 2011 yılında vizyona giren, kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi isimleri bulunduran Contagion (Salgın) adlı filminin koronavirüsü bildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan ABD'li yazar Dean Koontz'un 1981 yılında yazdığı 'Karanlığın Gözleri' ve 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı medyum ve yazar Sylvia Brown tarafından bundan tam 12 yıl önce, 2008'de yazılan 'Günlerin Sonu' (End of The Days) kitabı da koronavirüsü tahmin etmiş. Bunun yanında kült dizi The Simpson'ın da koronaya ithafen bir bölümü olduğu ortaya çıktı. İşte ağzınız açık okuyacağınız o kehanetler...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı? 2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı. Hem de öyle basit değil... Koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.

En önemlisi de koronavirüs bir 'biyolojik' silah olarak nitelendirilmiş.

My Secret Terrius adlı dizinin 10.bölüm 53.saniyesinde geçen diyalog ağızları açık bırakan cinsten.

İşte sosyal medyayı kasıp kavuran o sözler:

'Bu virüs, ölüm oranını %90'a çıkarmak için, üzerinde oynanmış, mutasyona uğramış korona virüsü. Virüs 5 dakika içinde direkt akciğere saldırır, 2 ila 14 gün kuluçka süresi var. İnsan yapımı bir virüs...'