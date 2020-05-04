Son dakika: Rusya’da korkutan bilanço! Son 24 saatte 10 bin 581 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

04.05.2020 13:38

Son dakika haberi... Rusya’da son 24 saaate 10 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.

Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükselirken; toplam can kaybı da 1356'ya ulaştı.



DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı.





EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 188 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 68 bin 602 kişi yaşamını yitirdi.