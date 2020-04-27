27.04.2020 12:17

Son dakika haberine göre Rusya yaptığı açıklamada salgında son durum ile ilgili bilgi paylaştı. Ülke genelinde vaka sayısı 87 bin 147 oldu. Rusya böylece salgının çıkış merkezi Çin'i geçti.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 198 yeni vaka tespit edildi, 50 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Ülke genelinde vaka sayısı 87 bin 147 oldu.

Rusya son veriler ile vaka sayısı virüsün çıkış merkezi olan Çin'i geçmiş oldu.





DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 BULAŞANLARIN SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 3 bin 352'ye ulaştı.