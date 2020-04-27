27.04.2020 11:44

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un öldüğüne dair iddialar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Japonya basını Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu” iddia etmiş, durumun ameliyatı sırasında gerçekleştiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Kuzey Kore devlet radyosundan açıklama geldi. Kim Jong-un öldü mü? İşte detaylar…

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.

Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı. Tüm bu iddiaların ardından, Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, sessizliğini bozdu.

Rodong Sinmum gazetesine göre Kim, Wonsan Galma'da yeni bir turistik bölgenin inşası için çalışan işçilere teşekkür etti.

Kuzey Kore devlet medyasının Pazar günü liderin yorumlarını haber yaptığı bildirildi. Güney Koreli haber ajansı Yonhap'a göre Kuzey Kore lideri, kuzey Samjiyon şehrinde evler inşa eden işçilere duyduğu minneti dile getirdi.

Ancak Yonhap, Kuzey Kore haberinin Kim'in yerini açıklamadığını veya herhangi bir görüntüsünü içermediğini de kaydetti.

"ÖLMEMİŞSE ŞOKE OLURUM"

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum." dedi.

Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum.

Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.

Kim'in ölmesi ile Kuzey Korelilerin çektiği sıkıntıların kısmen azalacağını da savunan Graham, "Başkan (Donald) Trump, Kuzey Kore ile kazan kazan şeklinde çalışmak istiyor.

Dolayısıyla eğer bu adam öldüyse, yerine geçecek kişinin Kuzey Kore'yi herkes için daha iyi bir yer haline getirmek üzere Başkan Trump ile çalışacağını umuyorum." diye konuştu.

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim'in öldüğü iddiası geçen hafta dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak bu iddialar teyit edilmemişti.

Bitkisel hayatta olduğuna dair iddialar da bulunan Kim, Kuzey Kore'nin kurucusu dedesi Kim Il Sung'ın her yıl 15 Nisan'da düzenlenen doğum günü törenlerine de katılmamıştı.

JAPONYA BASINI: BİTKİSEL HAYATTA

Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre başarısız olan ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleşti.

Japonya'da yayımlanan haftalık Shukan Gendai adlı dergi, Kuzey Kore'ye gittiği iddia edilen Çinli sağlık ekibinden birinden aldığı bilgiyi aktardı.

Derginin haberine göre nisan ayı başında Kim Jong-un'ın kırsal bir bölgeyi ziyareti sırasında göğsünü tuttuğu ve sol tarafı üzerine düştükten sonra yanındaki doktorlar tarafından en yakın hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Reuters haber ajansı da isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberinde Çin'in Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'ın sağlık durumunun incelenmesi için tıp uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini yazdı.

Kuzey Kore devlet radyosu ise, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. Radyodan yayınlanan haberde "Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.