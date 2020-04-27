Dünyanın gözü, kulağı salgının merkezi haline gelen ABD’nin üzerinde... Peki, hastanelerde son durum ne? Donald Trump yönetimi nasıl bir strateji izliyor? Koronavirüs ile mücadelede nerede yanlış yaptı ABD? ABD’li ünlü çocuk doktoru Prof. Paul Offit, A Haber'e anlattı. İşte A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı…
Prof. Paul Offit'ten flaş açıklamalar: ABD Kovid-19 ile nasıl mücadele ediyor?
27.04.2020 21:55
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