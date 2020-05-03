Son dakika: Rus ordusunda koronavirüs şoku! Binlerce askere bulaştı

03.05.2020 15:26

Son dakika haberleri... Dünya genelinde 3 milyon 500 bini aşkın kişiye bulaşan ve 300 bine yakın insanın hayatını kaybettiği koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya'da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka görüldü. Gelen son dakika haberine göre koronavirüs Rus ordusuna da sıçradı. 4 binin üzerinde Rus askerinde virüs tespit edildi.

Dünya genelinde 3 milyon 450 binden fazla insanı etkileyen 240 binden fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya'da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka görüldü. Koronavirüsün Rus ordusuna da sıçradığı gelen bilgiler arasında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

RUS ORDUSUNDA KORONA ŞOKU! BİNLERCE ASKER...

Moskova'dan Rusya'da yaşanan süreci anlatan Agşin Kişeyev, şu ana kadar Rusya'da 4 milyondan fazla kişiye test yapıldığını ve virüsün ülke geneline yayıldığını açıkladı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Öte yandan Agşiv Kişiyev, koronavirüsün Rus ordusuna da sıçardığını 4 binin üzerinde Rus askerinde virüs tespit edildiğini duyurdu.