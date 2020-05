Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye bir teşekkür daha

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlar sonrası bir kez daha teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım taşıyan ikinci uçağın inişi sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan bir teşekkür mesajı daha yayınladı. Pompeo, "Türkiye'nin desteği Kovid-19 salgını ile dünya çapında savaşan şirketlerimize yardımcı olacak. NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Bu salgını birlikte atlatacağız ve bu süreçten daha güçlü çıkacağız." dedi.



İşte Pompeo'nun paylaşımı

We are grateful for our @NATO Ally #Turkey. Their support is helping U.S. companies who are doing good work to help fight #COVID19 around the world. We will get through this together, and come out stronger than before. https://t.co/5oNiK9MzV5