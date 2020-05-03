Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye bir teşekkür daha

03.05.2020 09:05

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlar sonrası bir kez daha teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım taşıyan ikinci uçağın inişi sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan bir teşekkür mesajı daha yayınladı. Pompeo, "Türkiye'nin desteği Kovid-19 salgını ile dünya çapında savaşan şirketlerimize yardımcı olacak. NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Bu salgını birlikte atlatacağız ve bu süreçten daha güçlü çıkacağız." dedi.



İşte Pompeo'nun paylaşımı

We are grateful for our @NATO Ally #Turkey. Their support is helping U.S. companies who are doing good work to help fight #COVID19 around the world. We will get through this together, and come out stronger than before. https://t.co/5oNiK9MzV5 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 3, 2020

TÜRKİYE'DEN ABD'YE İKİNCİ UÇAK

Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye'nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD'ye teslim edildi.



Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı.



Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi.



TSK'ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.