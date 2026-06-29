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Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Almanya'nın Stade kentinde bir konutta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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