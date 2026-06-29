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Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 16:39
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Almanya'nın Stade kentinde bir konutta meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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