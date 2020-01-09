Haberler Video Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

09.01.2020 13:33

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat’ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Çavuşoğlu’nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.


Bakan Çavuşoğlu Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı'ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başbakan Adil Abdulmehdi ile de görüşen Çavuşoğlu'nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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