Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat’ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Çavuşoğlu’nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Bakan Çavuşoğlu Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı'ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Başbakan Adil Abdulmehdi ile de görüşen Çavuşoğlu'nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
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