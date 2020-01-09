Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmek için Irak'a gitti. Peki, Bakan Çavuşoğlu'nun Irak gündeminde neler var? A Haber Muhabiri Elif Saatçioğlu ayrıntıları anlattı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gitti! Bakan Çavuşoğlu'nun Irak gündeminde neler var?09.01.2020 10:19
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gitti! Bakan Çavuşoğlu'nun Irak gündeminde neler var?
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