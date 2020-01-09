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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gitti! Bakan Çavuşoğlu'nun Irak gündeminde neler var?

09.01.2020 10:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmek için Irak'a gitti. Peki, Bakan Çavuşoğlu'nun Irak gündeminde neler var? A Haber Muhabiri Elif Saatçioğlu ayrıntıları anlattı.


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