Haberler Video Dünya Videoları Son dakika: BM'den flaş İdlib açıklaması: Esad savaş suçu işledi

Son dakika: BM'den flaş İdlib açıklaması: Esad savaş suçu işledi

Son dakika: BM'den flaş İdlib açıklaması: Esad savaş suçu işledi
07.07.2020 15:25

Son dakika haberine göre, BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı. BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.


BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı. BM Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
Dünya Videoları