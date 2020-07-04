The Economist'ten büyük övgü: Dünya, Türkiye’nin salgınla mücadeledeki başarısını konuşuyor

04.07.2020 20:06

Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye’nin salgına karşı doğru yaptıklarını anlatan bir yazı yayınladı. Ülkede ilk Covid-19 vakası görülmeden önce de Türkiye’nin salgınla mücadelede “önde gelen bir örnek” olduğunun konuşulduğu aktarılan yazıda, Türkiye’nin karantina önlemlerinden çıkarken de alkışı hak edecek nedenleri olduğu ifade edildi.