Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye koronavirüsle mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M uçağıyla gönderilecek.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından uçak yola çıkacak.







BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak. Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor." ifadelerine yer verildi.







DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yardım kolilerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözlerine yer verildi.



