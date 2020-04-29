29.04.2020 13:15

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı esir alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Şu ana kadar 3 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüs 300 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke ise ABD oldu. ABD'de vaka sayısı 1 milyonu aşarken ölü sayısı Vietnam Savaşı'ndan daha fazla oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD'den gelen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Salgının merkezi haline gelen New York şehrinde, corona virüsten hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenleri, din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. Törende sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldı.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg kentinde, corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenleri Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

"ACINIZI ANLIYORUM AMA, SIFIR TOLERANS"

New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Cenaze törenine tepki gösteren De Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Williamsburg'de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi.

VİETNAM SAVAŞI'NDAN DAHA FAZLA!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, salgın, ABD'ye Vietnam Savaşı'ndan daha fazla can kaybı yaşattı.

Buna göre salı akşam saatlerinde ABD'de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kovid-19 salgınındaki ölüm oranları da Vietnam Savaşı'ndaki oranları aştı. ABD'de Kovid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı.