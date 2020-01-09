Son dakika: ABD'den BM'ye diyalog mesajı: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız 09.01.2020 11:19

Son dakika haberine göre ABD BM'ye mektup göndererek gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran'la görüşmeye 'hazırız' dedi. ABD, Süleymani'nin öldürülmesinin BM sözleşmesi uyarında meşru müdafaa olduğunu kaydetti.

ABD, BM'ye mektup göndererek İran ile olan gerilimin azaltılması için ön koşulsuz görüşmeye 'hazırız' dedi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştiği ifade edilen mektupta, ABD'nin personelini korumak için Ortadoğu'da gerekli ek çalışma yapmaya hazırlandığı BM'ye bildirildi.

ÖN KOŞUL OLMADAN GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Birleşmiş Milletlere, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir mektup yolladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdaafa olduğu savunuldu.

Operasyonun, Birleşmiş Milletlerin 51'inci maddesi uyarınca gerçekleştiği belirtildi. Mektupta ayrıca, ABD'nin herhangi bir ön koşul olmadan İran ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.

Mektupta, "İran rejiminin uluslararası barışı ve güvenliği daha fazla tehlikeye atmasını önlemek amacıyla, İran ile müzakerelere ön koşul olmadan katılmaya hazırız" ifadesini kullanıldığı mektupta, ABD'nin, personelini ve çıkarlarını korumaya devam etmek için bölgede "gerektiği kadar" önlem almaya da hazır olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 füze saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi. Pentagon yetkilileri saldırıları doğruladı.