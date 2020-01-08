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  • 08.01.2020 14:06
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 14:13

Son dakika: Başbakanı'ndan saldırısı ile ilgili flaş açıklama: Sesli mesaj aldım

'ın füze saldırılarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulunan Başbakanı Adil Abdül Mehdi, "Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım. Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı. Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım. " dedi.

Irak Başbakanı açıkladı: Saldırı öncesi sesli mesaj

Başbakanı Adil Abdülmehdi, 'ın dün geceki saldırılardan önce kendilerine sözlü olarak bilgi verdiğini açıkladı.

Açıklama yapan Irak Başbakanı Abdülmehdi, "Üslerde ordumuzdan kayıp yok. Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım. Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı. Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım. Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım. Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor. Şuan yaşananları yakından takip ediyor ve krizi yatıştırmak için gerekli görüşmeleri yapıyorum" dedi.

Irak Başbakanı, ABD üssüne yapılan İran saldırısından haberlerinin olduğunu ifade etti. Irak sundan yapılan açıklamada ise "Yarım saat içerisinde topraklarımıza 22 füze atıldı" ifadelerine yer verildi.

IRAK'IN SALDIRIDAN HABERİ VARDI
Irak ordusunun herhangi bir kayıp vermediğini aktaran Başbakan Abdülmehdi, "Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım. Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı. Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım. Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım. Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

"22 FÜZELİ SALDIRI"
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise 'e (ABD üssüne) isabet etti" ifadesi kullanıldı.

IRAK GÜÇLERİNDEN ÖLÜ YOK
Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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