Bangladeş sular altında: 44 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 17:31

Muson Yağmurları Felakete Dönüştü

Bangladeş'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden şiddetli muson yağmurları büyük bir asayiş ve insani krize yol açtı. Chittagong, Cox's Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj'ın da aralarında bulunduğu 7 farklı bölgede etkili olan sağanak yağışlar, ölümcül sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yaşanan felakette şu ana kadar en az 44 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Mülteci Kampları Toprak Altında Kaldı

Afetin en acı bilançosu ise dünyanın en büyük sığınma alanlarından biri olan Cox's Bazar'da yaşandı. Can kayıplarının 16'sı Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kamplarında meydana gelen ani toprak kaymaları nedeniyle gerçekleşti. Yamaçlardaki derme çatma yapıların çökmesi sonucu çok sayıda sığınmacı toprak altında kaldı.

1 Milyondan Fazla Kişi Mahsur

Yolların ve köprülerin çökmesiyle birlikte 1 milyondan fazla insanın dış dünyayla bağlantısı kesildi ve mahsur kaldı. Pakistan ordusu ve donanması, sel suları nedeniyle karadan ulaşılamayan bölgelere teknelerle gıda, temiz içme suyu, ilaç ve temel yaşam malzemeleri ulaştırmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.