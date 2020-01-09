Son dakika: Darbeci Hafter'in askeri okula saldırısından yeni görüntüler

Son dakika haberi... Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Darbeci Hafter'in saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı.
Başkent Trablus'taki bir askeri okula Hafter güçleri tarafından cumartesi akşamı düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı.
Öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada düzenlenen saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Saldırıda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA'yla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
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