Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.01.2020 00:18
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 00:18

Son dakika: ’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Son dakika haberine göre ’ın başkenti ’ta ABD Büyükelçiliği’ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
'ın başkenti 'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Irak Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri