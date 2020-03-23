Sahilde buldu! Mide bulandıran bu şey sayesinde milyoner oldu (Ambergris nedir) 23.03.2020 22:37

Güneydoğu Asya ülkelerinden balıkçılığın yaygın bir şekilde yapıldığı Tayland'dan çok ilginç bir haber geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir balıkçı, değeri 321 bin dolar (Yaklaşık 2 milyon TL) olarak hesaplanan balina kusmuğu buldu. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan balıkçı, beraberindeki arkadaşları, kusmuğun değerinin 2 milyon TL'ye tekabül eden 321 bin dolar olduğunu öğrenince donup kaldı. Bu arada denizde bulunan öyle şeyler var ki görenleri şaşkına uğratıyor.

Sınırlarının büyük bir kısmı deniz suları kaplı, eşsiz doğal koy ve körfezleriyle ünlü Tayland'da sahilde yürüyüş yapan bir balıkçı 'Ambergris' adıyla bilinen yaklaşık 2 milyon TL değerindeki balina kusmuğuna rastladı.

'Ambergris' ve 'Yüzen altın' olarak da bilinen kusmuk, parfüm endüstrisinde kullanılıyor.

Bu madde sayesinde parfüm üreticileri, ürünlerinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlıyor.