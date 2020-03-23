Koronavirüs kabusunun perde arkasında ne var? Salgın mı dünya savaşı mı?

Koronavirüs dünya üzerine binlerce insanın canına mal olurken, ülke ekonomilerini de derinden sarstı. Milyarlarca insan üzerinde psikolojik olarak derin izler bırakacak olan virüs hakkında söylentiler bitmek bilmiyor. Peki dünyayı sarsan koronavirüs krizinin arkasında gerçekten bir salgın mı var yoksa savaş mı? Çarpıcı detaylar A Haber analizinde ele alındı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 14 bin 706'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 339 bin 259'a yükselirken; 98 bin 834 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1657 kişi yaşamını yitirirken; 31 bin 979 kişide koronavirüs tespit edildi.
SÖYLENTİLER BİTMEK BİLMİYOR!
Dünyayı sarsan koronavirüs kabusuyla ilgili kafalardaki soru işaretleri bitmek bilmiyor. Koronavirüs gerçekten söylendiği gibi sadece bir salgından mı ibaret yoksa bir biyolojik savaş mı? ABD'li profesör Çin'e bilgi mi sızdırdı? Virüs hakkında çarpıcı iddialar A Haber analizinde ele alındı.
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