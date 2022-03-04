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Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar! Zırhlı araç tanksavarla yok edildi

Rusya-Ukrayna savaşında korkunç anlar! Zırhlı araç tanksavarla yok edildi
04.03.2022 11:27

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Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgede bombardıman sürerken dehşet görüntülerini ajanslar son dakika olarak servis ediyor. Rusya'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı artmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi, can kaybının 22'den 33'e yükseldiğini duyurdu. Acil Servis, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Rus saldırısında sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve sokaklarda çok sayıda cansız beden olduğu görüldü. İşte Çernihiv'deki dehşet anları..

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