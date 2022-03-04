Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi! "Çernobil'den on kat daha büyük tehlike"

Son dakika gelişmesine göre Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti. Reuters ise, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenski, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur." dedi.