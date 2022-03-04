Rusya'nın eline geçen Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur?

Rus birliklerinin Ukrayna işgalinde dokuzuncu güne girildi. Rusya Ukrayna savaşında Rusya dün gece saatlerinde Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirmek için harekat başlattı. Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenski, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur." dedi. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Özkaman değerlendirdi.