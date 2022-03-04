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Rusya'nın eline geçen Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur?

Rusya'nın eline geçen Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur?
04.03.2022 13:14

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Rus birliklerinin Ukrayna işgalinde dokuzuncu güne girildi. Rusya Ukrayna savaşında Rusya dün gece saatlerinde Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni ele geçirmek için harekat başlattı. Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenski, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur." dedi. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli? Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Özkaman değerlendirdi.

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ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.

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