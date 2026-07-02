Venezuela'da depremin 8. gününde mucize: 44 yaşındaki Flores sağ kurtarıldı!

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 20:13

Çöken Alışveriş Merkezinde Kurtarma Operasyonu

Venezuela, 24 Haziran tarihinde ardı ardına yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Çok sayıda binanın hasar gördüğü ve yıkıldığı felakette, kentin en yoğun noktalarından biri olan dev bir alışveriş merkezi de yerle bir oldu. AVM'nin çökmesiyle birlikte içeride bulunan onlarca kişi enkaz altında kaldı. O isimlerden biri de alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores'ti.

9 Metre Derinlikte Titiz Operasyon

Depremin ilk gününden bu yana bölgede uluslararası ekiplerin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Şili İtfaiyesi'ne bağlı arama kurtarma timleri çöken AVM enkazında termal kameralar ve ses dinleme cihazlarıyla yoğunlaştı. Tonlarca ağırlıktaki beton yığınlarının arasında adeta iğneyle kuyu kazan ekipler, yerin tam 9 metre derinliğinde bir yaşam tüneli tespit etti. Zamana karşı yürütülen son derece riskli ve titiz operasyon meyvesini verdi ve güvenlik görevlisi Flores, afetin 8'inci gününde enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Sağlık Durumu Yakından Takip Ediliyor

Ekiplerin sedyeyle enkaz dışına çıkardığı sırada alandaki kurtarma görevlileri ve vatandaşlar büyük bir coşku ve duygusal anlar yaşadı. İlk müdahalesi olay yerindeki acil sağlık ekipleri tarafından yapılan Hernan Alberto Gil Flores, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.