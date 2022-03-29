Haberler Dünya Videoları Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
29.03.2022 10:06

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:10
Rus askerler köpeklere yem...
Dünya 18:29
ABD Başkanı Joe Biden'dan...
Dünya 05:56
Ukrayna Lviv’de peş peşe...
Dünya 06:36
Biden Ukrayna sınırında
Dünya 03:29
Rusya'dan çok konuşulacak...
Dünya 04:41
Sıvı yağ kıtlığı Avrupa’yı...
Dünya 00:16
Çin'de 132 kişiyi taşıyan...
Dünya 05:55
İşte Rusya’nın Kiev’de vurduğu...
Dünya 00:25
Sumi’de kimyasal tesiste...
Dünya 00:22
Hindistan'da tribün faciası!...
Dünya 01:29
Rusya, Kırım'ın ilhakının 8....
Dünya 09:22
Stoltenberg: Rus ordusu...

Ukrayna'nın batısı ile doğusu arasındaki en stratejik noktalardan biri olan ve hemen hemen her gün Rus saldırılarının hedefi haline gelen Jitomir’deki yıkım görüntülendi. Rusya, Ukrayna’daki saldırılarını sürdürürken, ülkedeki en önemli stratejik noktalardan biri olan Jitomir kentinde de birçok askeri ve sivil nokta vuruluyor. Saldırılar sonrası hayalet şehre dönen Jitomir’de, sokaklar boş kalırken, şehrin hemen hemen her noktası da barikatlarla çevrildi. Saldırılardan en fazla zarar gören sivil yerleşim noktalarından Romana Shukhevycha caddesi üzerinde bulunan birçok ev ve işyeri ise kullanılamaz hale geldi. Rus füzesinin düştüğü bölgede büyük bir krater oluştu. Patlamanın etkisiyle evler yıkıldı, araçlar da paramparça oldu.

Dünya Videoları
SON DAKİKA