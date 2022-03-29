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Dolmabahçe'deki müzakereler sonrası Ukrayna heyetinden flaş açıklama: NATO'ya girmeyeceğiz ama AB'ye girmemiz engellenemez

Dolmabahçe'deki müzakereler sonrası Ukrayna heyetinden flaş açıklama: NATO'ya girmeyeceğiz ama AB'ye girmemiz engellenemez
29.03.2022 14:52

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Rusya ve Ukrayna müzakereleri sona erdi. Heyet başkanlarının görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye gerçekleştirildi. Gelen bilgilere göre toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Rus heyeti ise yaptığı açıklamada, "Bazı maddelerde uzlaşabildik, detayları konuşacağız." ifadelerini kullandı. Müzakereler öncesi heyetlere seslenen Başkan Erdoğan, "Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor." dedi.

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TÜRKİYE'Yİ GARANTÖR ÜLKE OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ
Ukraynalı müzakere heyeti görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arakdaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ukraynalı müzakere heyetinin temsilcileri sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Öcelikli olarak bir referandum gerçekleştirilmesi gerekecek. Vatandaşlar önce sesini duyuracak. Sonra garantör ülkelerin parlamentoda onaylanması gerekecek. Müzakareler sürereken askeri güç kullanılmaması konusunda da ayrı bir müzakere gerekecekttir. Tabi ki burada tıkanık konular büyük ölçüde çözülmemiş görünüyor. Manipülasyonlara izin verilmemesi lazım. Sosyal medyada dezenformasyon görüyoruz. Bunun geçerli bir döküman olabilmesi için öncelikle anlşamaya varılması gerekiyor. Çünkü Viyana Sözleşmesi'ne hepimiz tarafımız. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de çeşitli mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekecek. Olası bir anlaşma olursa, Rusya'ya bunu ileteceğiz. Anlaşma olursa garantör ülkeler tarafından imzalanacak.

Garantör ülkeler bunu imzalayacak olursa Rusya'ya ile yapılacak olan anlaşmada taraf olacaklar demektir. Bu durum işgal altındaki bölgelerde askeri güç kullanılmasını içermeyecek. NATO'ya girmeyeceğiz ama AB'ye girmemiz engellenemez."

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